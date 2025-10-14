53enne si uccide in casa: tragedia in città

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

MARCIANISE – Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione a Trentola Ducenta, in una traversa di via Roma. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 9.

All’arrivo dei soccorsi, attivati immediatamente dopo la scoperta, non c’era ormai più nulla da fare se non constatare il decesso dell’uomo, identificato come S.C.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per accertare le dinamiche della morte. Dalle prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe stato trovato impiccato, il che fa propendere per l’ipotesi di un gesto estremo.