62enne trovato morto in casa

Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione

CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 62 anni di origini extracomunitarie, D.O., è stato trovato senza vita questa sera nella sua abitazione di viale di Costanzo a Castel Volturno.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 18. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. I medici hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

I militari hanno posto sotto sequestro l’abitazione e avviato le indagini per accertare le cause del decesso. Al momento non sono emersi elementi che facciano pensare a dinamiche di reato. Gli accertamenti proseguono sotto la direzione della competente autorità giudiziaria.