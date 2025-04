A CASERTA si spaccia direttamente in auto: ARRESTATO 21ENNE

CASERTA – Una notte movimentata quella appena trascorsa in via Nazionale Appia, a Caserta, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un ragazzo di 21 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato quando i militari, in pattuglia, hanno notato due uomini che parlottavano vicino a una Smart parcheggiata sul ciglio della strada. Alla vista dell’auto dei carabinieri, uno dei due ha fatto perdere le proprie tracce con un allontanamento decisamente sospetto. L’altro, rimasto seduto al volante, ha invece cercato di disfarsi alla svelta di un involucro, lanciandolo a terra.

Mossa poco furba: l’involucro è stato subito recuperato dai militari ed è risultato contenere sostanza stupefacente. A quel punto è scattata la perquisizione personale e dell’auto, che ha portato al ritrovamento di cocaina (2,25 grammi) e hashish (4,12 grammi), già suddivisi in dosi pronte per essere vendute, oltre a 40 euro in contanti, probabilmente frutto di qualche “vendita al volo”.

Ma non è finita lì. I carabinieri hanno deciso di estendere i controlli all’abitazione del giovane e anche lì il bottino non è mancato: altri 2,87 grammi di cocaina, 0,15 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e persino due taglierini sporchi di hashish.

Il 21enne è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Una notte decisamente storta per lui, ma una giornata di lavoro efficace per i carabinieri della compagnia di Caserta.