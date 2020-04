A MARCIANISE in 3 positivi al virus. Ora sono 17 i contagiati in città

Per tutti decise cure domiciliari

MARCIANISE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Marcianise.

“Si informa la cittadinanza che l’Unità di Crisi della Regione Campania ha dato

comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 di tre nuovi tamponi praticati a



cittadini di Marcianise.Si tratta di una donna, del tutto asintomatica, e di due uomini, affetti invece dasintomatologia lieve.Per tutti e tre è stato scelto il trattamento domiciliare, con l’adozione di tutte lecautele necessarie alla circoscrizione del contagio, ponendo in quarantena obbligatoria esotto stretta osservazione tutti quelli che con loro hanno avuto contatti e praticando, ovenecessario, i tamponi per il Covid-19.Si pone ancor più in evidenza quanto sia importante che tutti si comportino congrande senso di responsabilità, che rispettino rigorosamente le distanze, il lavaggio dellemani e il divieto di assembramento, in ogni ambito.Si ricorda che proseguiranno ulteriori e più stringenti controlli in tutto il territoriocomunale e si rinnova l’invito a restare a casa e a non spostarsi se non in caso di assolutanecessità, poiché, soprattutto in questa fase dell’evoluzione del contagio, il solo mezzoefficace contro la diffusione della malattia consiste nella riduzione all’essenziale deicontatti sociali”.

Salgono a 17, dunque, i casi positivi in città.