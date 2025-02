Abusi edilizi per costruire una piscina, il forno per le pizze in giardino e non solo. Geometra assolto, coppia casertana condannata 21 Febbraio 2025 - 15:38

VITULAZIO – Il giudice Riello del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso oggi con una sentenza di assoluzione e due condanne il processo che vedeva coinvolti un geometra di Vitulazio e una coppia di coniugi casertani per lavori avvenuti in difformità rispetto al permesso a costruire. M.R., il professionista difeso dall'avvocato Eva Scialdone, è stato assolto dal giudice. A quanto pare le opere abusive contestate dalla procura sono state costruite quando il geometra non era più in servizio per i coniugi. Una circostanza confermata anche durante il processo dal testimone della difesa, un ingegnere che ha seguito anch'egli i lavori in questa casa con terreno. La coppia, punita dal giudice con una pena lieve (tre mesi) con, però, una multa pesante da 10 mila euro e l'obbligo di abbattimento delle opere abusive, avrebbe messo in piedi diverse strutture abusive, tra cui una rampa di accesso e una strada di collocamento a un deposito agricolo, un capannone, delle tettoie, un forno in muratura, muro di recinzione, una casetta e una piscina. Nel 2020 il geometra era stato richiamato per le attività di sanatoria delle opere illegittime che possono essere "recuperate". Per quanto riguarda le altre pertinenze abusive, i coniugi hanno già provveduto alla demolizione.