Abusi edilizi su area soggetta a vincoli: scatta l’ordinanza di demolizione

CASTEL VOLTURNO – Nuovo caso di abusivismo edilizio nel territorio comunale: la Polizia Municipale ha accertato la realizzazione di opere abusive in via Michelangelo Buonarroti , a carico di Sanela Aleksic, napoletana classe 1986.

Il sopralluogo, effettuato il 5 settembre 2025 su segnalazione di privati cittadini, ha portato alla scoperta di interventi edilizi privi di autorizzazione, tra cui la costruzione di un bagno e una lavanderia, la sopraelevazione di un muro di recinzione lungo circa 30 metri e alto 1,5 metri, oltre alla presenza di rifiuti edili – detriti da demolizione – depositati direttamente sul terreno nudo.



L’area, già soggetta a vincolo paesaggistico e sismico, risulta particolarmente sensibile, rendendo l’intervento abusivo ancora più grave. Alla luce di ciò, l’Ufficio Tecnico Comunale ha emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con termine di 30 giorni per adempiere agli obblighi previsti.



La proprietaria dovrà anche bonificare l’area interessata, smaltendo correttamente i materiali tramite ditta specializzata e presentando adeguata documentazione certificativa.

Qualora non si provveda entro il termine indicato, il Comune potrà agire d’ufficio, eseguendo la demolizione a spese dell’interessata e segnalando l’inottemperanza alla Procura della Repubblica per violazione dell’art. 650 del Codice Penale.

L’ordinanza è stata notificata alla sig.ra Aleksic e pubblicata all’Albo Pretorio. È possibile proporre ricorso al TAR Campania entro 60 giorni