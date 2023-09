Accoltellato dopo la lite a due passi da Caserta Nord, immigrato rischia il linciaggio

Non si conoscono le ragioni della violenta lite.

CASAGIOVE. Non si conoscono ancora i motivi per cui, nel pomeriggio di oggi, un extracomunitario ha accoltellato un uomo a Casagiove, nei pressi del casello di Caserta Nord, in via Caduti sul Lavoro. Sembra che l’accoltellamento sia avvenuto dopo una lite scaturita tra i due.

Colpito dal fendente, l’uomo è finito a terra, mentre l’aggressore ha rischiato il linciaggio da parte di alcune persone che erano presenti. L’extracomunitario è stato fermato dagli agenti di polizia, mentre la vittima è finita in ospedale.

Seguiranno aggiornamenti.