Accoltellato durante una rapina in casa: 60enne ferito da un ladro in fuga

L’uomo, rientrato a casa con la moglie, si è trovato davanti i malviventi. Uno di loro lo ha colpito con una coltellata sotto l’ascella per scappare

CASERTA – Una notte da incubo, quella appena trascorsa, per una coppia di coniugi residenti a Fontanafredda, frazione del comune di Roccamonfina. Rientrando a casa, i due si sono ritrovati faccia a faccia con dei malviventi incappucciati, intenti a svaligiare la loro abitazione. Ma la situazione è presto degenerata.

Nel tentativo disperato di guadagnarsi la fuga, senza così correre “il rischio” di potere essere riconosciuto e acciuffato, uno dei ladri ha colpito con una coltellata sotto l’ascella il padrone di casa, un operaio metalmeccanico di circa 60 anni.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale: per fortuna, la ferita non ha provocato danni gravi. I delinquenti, invece, sono riusciti a far perdere le proprie tracce fuggendo nelle campagne circostanti.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.