Affare Giolì. Assolto l’ex vicesindaco di CASTEL VOTURNO Lorenzo Marcello. Tammaro Diana e i suoi fratelli lo avevano denunciato

CASTEL VOLTURNO – (g.v.) – Oggi la II SEZ PEN. COLLEGIO. C del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Presidente Giudice Riccio, su conforme richiesta del PM Dr. Giacomo Urbano, ha assolto con la formula più ampia (530 cop per insussistenza del fatto) Lorenzo Marcello dall’accusa di concussione in danno di Francesco Paolo Diana , per fatti che erano contestati come avvenuti a Castel Volturno tra il 2006 ed il 2007. All’epoca Lorenzo Marcello era vicesindaco della giunta Nuzzo e fu denunciato dai fratelli Diana (oltre che da Francesco Paolo, anche dal più noti Tammaro e dal terzo, cioè da Pasquale Diana, di richieste concussive per 300.000 euro, di cui 107.500 asseritamente pagati, con riferimento ad autorizzazioni necessarie per l’ampliamento di un albergo e per la realizzazione del centro commerciale Gioli’.

Il tribunale, ripetiamo, su conforme richiesta del Pm e dei difensori, avvocati Giuseppe Stellato e Claudio Sgambato, ha sancito l’insussistenza dei fatti. Francesco Paolo Diana si era costituito parte civile ed è stato rappresentato nel processo dall’avvocato Rocco Trombetti.