Accusato di tentata estorsione a dirigente scolastica, finisce incubo giudiziario per noto imprenditore

Accusato da una dirigente scolastica di aver preteso la somma di 20mila euro in cambio di silenzio

CESA – Finisce l’incubo giudiziario per N.F. imprenditore accusato ingiustamente di tentata estorsione dalla direttrice di un istituto scolastico di Cesa.

Nel mese di ottobre 2024 la direttrice aveva denunciato ai Carabinieri della locale Stazione di aver subito un tentativo di estorsione da parte di un imprenditore di Cesa in cambio del proprio silenzio. Stando a quanto denunciato dalla persona offesa, l’imprenditore si sarebbe recato sul luogo di lavoro della direttrice e avrebbe preteso dalla stessa 20 mila euro in contanti per non svelare al marito alcuni dei tradimenti della donna, comprovati da foto e video, che la ritraevano in atteggiamenti intimi con i propri amanti.

Il racconto della donna, supportato dalla testimonianza di una testimone oculare, non ha convinto però il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord che ha avanzato al Gip richiesta di archiviazione. In sede di interrogatorio, infatti, l’imprenditore, assistito dall’avvocato Luigi Marrandino, è riuscito a dimostrare la propria innocenza rispetto ai fatti contestati, ottenendo dal Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione definitiva degli atti.