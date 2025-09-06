Addio a Nonna Rosa, tra le donne centenarie del Casertano

Una vita lunga oltre un secolo. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di San Pietro Apostolo

CAPUA – È venuta a mancare nelle scorse ore Rosa Ferrone, una delle donne più longeve della provincia di Caserta. Aveva 101 anni e si è spenta nella sua abitazione di via D’Acquino, nel Parco Eucalipto, a seguito di un arresto cardiaco.

La donna, vedova di Antonio Balzanella, lascia i figli Enzo, Gianni e Annamaria, e i nipoti Mariano, Annarita e Antonio.

I funerali si terranno domani alle ore 16:20 nella Chiesa di San Pietro Apostolo.