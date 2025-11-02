Addio con il cuore: “Intime Emozioni” saluta MADDALONI dopo 21 anni di sogni, passione e famiglia

Per Grazia e Rino non è una chiusura, ma l’inizio di una nuova “start-up” della vita: quella che li vedrà, finalmente, godersi il tempo, i figli e i sogni che li hanno sempre resi “instancabili ragazzi”

MADDALONI – Dopo oltre due decenni di attività, Grazia e Rino chiudono lo storico punto vendita di via Napoli nato dall’idea di una giovane coppia in un’assolata giornata d’estate del 2004. Grazia e Rino, due ragazzi testardi con il mare negli occhi e Maddaloni nel cuore, decisero di dare forma a un’idea semplice e autentica: creare un punto vendita di intimo e biancheria per tutta la famiglia, che potesse accogliere le esigenze di uomini, donne, bambini e neonati.

Così, nel novembre dello stesso anno, aprirono le porte del loro primo piccolissimo negozio di appena 30 metri quadri, “Intime Emozioni”, in via Napoli. L’intuizione di Rino era la naturale prosecuzione del lavoro del padre, che per quarant’anni aveva venduto articoli di biancheria nei mercati rionali della provincia di Caserta.

Fin dal primo anno, il piccolo negozio conquistò la fiducia dei clienti grazie alla cordialità, alla cura del dettaglio e alla qualità dei prodotti. Nel 2009, lo spazio non bastava più: la crescita era tale da costringerli a usare persino un furgone come deposito. Da lì la decisione di costruire, poco distante dal primo punto vendita, un negozio più grande, moderno e funzionale.

Nel 2012 nacque lo store attuale, con oltre 200 metri quadri suddivisi in settori, uno staff qualificato e una gamma sempre più ampia di brand e articoli per tutta la famiglia. Negli anni successivi, la passione e la voglia di innovare portarono alla nascita anche di “Vanity”, punto vendita dedicato ad accessori moda e pelletteria. Poi, nel marzo 2020, in piena pandemia, un nuovo salto di coraggio: l’apertura del negozio online che proiettò il marchio nel mercato globale, portando “Intime Emozioni” nelle case di tanti clienti in tutta Italia.

Oggi, dopo 21 anni di storia, sorrisi, sacrifici e soddisfazioni, Grazia e Rino hanno scelto di seguire di nuovo il cuore, questa volta per fermarsi. “Non è un addio, ma un nuovo inizio – raccontano Grazia e Rino –. Abbiamo scelto di dedicare più tempo alla nostra famiglia e ai prossimi obiettivi da raggiungere, con la serenità di lasciare la nostra ‘creatura’ in ottime mani. Maddaloni ci ha regalato tanto, e porteremo sempre con noi la gioia e l’affetto dei nostri clienti, ormai amici di famiglia”. Un finale dolce e luminoso, che profuma di riconoscenza, memoria e nuovi inizi.