ADDIO GINO. Muore per un terribile male maestro di judo ed ex consigliere comunale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tante persone si stanno facendo sentire sui social per dire addio a Gino Maiorano, storico maestro di judo della città del Foro, ma anche con un passato in politica.

Maiorano, infatti, aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Enzo Iodice.

A seguito di una malattia che ne ha debilitato il corpo, Maiorano si è spento all’età di 77 anni.

Ma Gino era conosciuto in città soprattutto per la sua storica attività di judoka, compiuta alla palestra della ex Caserma Fiore.

Chi vorrà dare un abbraccio ai figli Maria Teresa, Anna Brigida, Giovanna e Carmine, potrà farlo ai funerali che si svolgeranno domani, 9 gennaio, alle ore 11 nel Duomo sammaritano.