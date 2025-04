ADDIO Giovanni, padre di famiglia muore a 58 anni

I funerali si terranno domani, alle ore 16:00, presso la chiesa di San Michele Arcangelo

TRENTOLA DUCENTA – Lutto nella comunità di Trentola Ducenta per la prematura scomparsa di Giovanni Coppola, 58 anni. Persona perbene, amico di tutti, sempre pronto con una parola gentile, Giovanni era conosciuto per la sua simpatia, il suo carattere amorevole e la sua costante attenzione verso gli altri.

Padre eccezionale di Giusy e Federica alle quali ha saputo trasmettere valori fondamentali come l’educazione, il rispetto e l’umanità. Era coniugato con Daniela Coccardo, con la quale ha condiviso una vita ricca di affetto e dedizione familiare. I funerali si terranno domani, alle ore 16:00, presso la chiesa di San Michele Arcangelo in Trentola Ducenta. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.