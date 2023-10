ADDIO PIETRO. Ingegnere 60enne trovato morto con una coltellata in petto

MADDALONI – Si chiama Pietro Varra il 60enne di Maddaloni trovato privo di vita nella sua abitazione di via Sant’Eustacchio nella serata di domenica.

Il 60enne, ingegnere e nipote della funzionaria comunale Maddalena Varra, per anni alle dipendenze del municipio della città, è stato rinvenuto privo di vita dalla moglie, con il coltello all’altezza dell’addome.

Al momento resta ancora più plausibile l’ipotesi del suicidio o di un atto autolesionista che ha provocato il decesso di Varra, in considerazione del fatto che dai rilievi non sono emersi segni di effrazione alla porta di ingresso o la presenza di altre persone.

Impegnato politicamente in città, Varra nel 2010 si era candidato con il sindaco (poi eletto) Antonio Cerreto nella lista del Popolo delle Libertà, non riuscendo però a raggiungere le preferenze per entrare in consiglio.

Fissata per domani, mercoledì, l’autopsia sul corpo del 60enne.