Aggredita mentre è in compagnia di un amico. Arrestato ex compagno

CASERTA – Martedì scorso, due pattuglie della squadra volante di Sondrio sono intervenute in un parcheggio di Albosaggia su segnalazione di una donna, che chiedeva disperatamente aiuto perché aggredita dall’ex compagno. Prontamente sul posto, gli operatori tentavano di calmare l’uomo che, in forte stato di agitazione, proferiva parole ingiuriose nei confronti della donna e dell’amico che la accompagnava, il quale poco prima era stato spintonato con violenza contro il suo veicolo.

I successivi accertamenti hanno fatto emergere che l’aggressore, D.F., cinquantenne nato in provincia di Caserta, risultava destinatario del provvedimento di ammonimento del questore per le stesse condotte di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, nonché gravato da precedenti specifici oltreché per stupefacenti. Considerati i fatti emersi e formalizzati sia dalla donna sia dall’amico aggredito, la volante ha arrestato il 50enne, che è stato associato alla casa circondariale di Sondrio.