LITE FATALE PER DEGLI SNACK. Dopo 9 giorni muore Giovanni, commerciante 48enne

Indagato un minorenne per omicidio colposo

CELLOLE – Non ce l’ha fatta Giovanni Sasso, il commerciante rimasto gravemente ferito, durante una lite, la scorsa settimana. Sasso, padre di famiglia 48enne, venerdì scorso era affacciato al balcone della sua abitazione, di fronte la sua attività di rivendita auto, quando ha notato dei ragazzi gettare a terra delle noccioline. Sceso in strada e rimproverati i giovani avrebbe avuto un contatto fisico con un ragazzo cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Le sue condizioni era apparse da subito molto gravi. Ricoverato presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove il suo cuore, dopo una settimana di coma, nella tarda serata di ieri ha smesso di battere. Indagini sono ancora in corso per stabile l’esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento risulta indagato un solo ragazzo minorenne per omicidio colposo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca.