Aggressione nel parcheggio della discoteca. 23enne picchiata dall’ex fidanzato

SPARANISE – I Carabinieri della Stazione di Sparanise hanno segnalato a piede libero un uomo di 27 anni, di nazionalità albanese, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna. L’intervento è scattato nella notte, intorno alle 3:30, quando una pattuglia dei Carabinieri di Presenzano è intervenuta nel parcheggio della discoteca “Enjoy Club”, dove era in corso una lite.

Sul posto i militari hanno soccorso una 23enne del posto, visibilmente scossa, che ha denunciato di essere stata aggredita – sia verbalmente che fisicamente – dal suo ex compagno. La ragazza, sebbene abbia rifiutato cure mediche, ha raccontato di aver subito ripetute violenze e minacce nel corso della relazione, iniziata nel 2023 e conclusa lo scorso settembre.

Ha inoltre dichiarato che l’uomo, non rassegnandosi alla rottura, avrebbe continuato a molestarle e insultarla anche dopo la separazione. All’esito dei rilievi, i Carabinieri hanno deferito il 27enne all’Autorità Giudiziaria e attivato il protocollo “Codice Rosso”, predisponendo misure di vigilanza e protezione a favore della giovane. La situazione rimane sotto costante monitoraggio da parte dell’Arma.