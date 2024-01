Agguato di Capodanno, autopsia sul corpo di Emanuele Nebbia

Servirà a far luce su alcuni aspetti della dinamica del delitto

CASERTA-SANTA MARIA CAPUA VETERE. Sarà la dottoressa Filomena Casella ad eseguire l’autopsia sul corpo di Emanuele Nebbia, deceduto due giorni fa, ma per il quale i medici della Terapia intensiva dell’ospedale di Caserta avevano già dichiarato la morte cerebrale. L’autopsia servirà a far luce su alcuni aspetti della dinamica del delitto.

Erano le 00.30 di Capodanno, l’esplosione dei botti ancora rimbombava in tutta la città, quando Emanuele Nebbia è stato colpito, sul pianerottolo di casa, in via Traversa Raffaello nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, da un proiettile alla testa (nonostante l’operazione, non si è potuta rimuovere la pallottola dal suo cranio). Le sue condizioni sono subito apparse disperate e, 5 giorni dopo quell’agguato, il 26enne sammaritano è morto. Alla sua storia, a quella della sua famiglia abbiamo ieri dedicato un articolo dettagliato (CLIKKA E LEGGI) che fa meglio comprendere l’ambiente in cui si è sviluppato quest’ultimo, ennesimo agguato.