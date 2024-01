AGGUATO DI CAPODANNO. Finita l’agonia di Emanuele Nebbia: dichiarata la morte ufficiale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È ufficialmente deceduto all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta Emanuele Nebbia, ventisettenne del rione IACP, le case popolari della città del foro, attinto con un colpo di pistola alla testa nella notte di capodanno.

Nei giorni scorsi, per Emanuele Nebbia i medici del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta avevano già decretato la morte cerebrale, ma in questi minuti sono stati staccati i macchinari che lo tenevano ancora in vita.

La famiglia del 26enne ha deciso per la donazione degli organi del deceduto. Nelle prossime ore si terrà l’autopsia.