IL NOME. Agguato in piazza: 34enne centrato da un proiettile

MADDALONI – Ferito con un colpo di arma da fuoco mentre si trova in piazza. E’ quanto accaduto questa sera ai danni di un 34enne di Maddaloni, Vincenzo Papa, centrato al braccio sinistro da un proiettile mentre si trovava in piazza Grazia Deledda ad Acerra. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi da sconosciuti in sella ad uno scooter. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Castello di Cisterna.