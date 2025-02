ALLARME IN CITTA’. Uomo pedina le donne: scattano i controlli

E’ una delle “vittime” ad invitare tutte le donne alla massima attenzione attraverso un appello nei social



CASAGIOVE – Pedina le donne fin sotto casa, l’allarme sui social. Avvistato in via Firenze e la notizia

si è subito diffusa tra i cittadini

La segnalazione riferisce di uomo di mezza età che pedina e segue le “vittime” fin sotto casa: “chiedo a tutte le donne di Casagiove (tutte! Indistintamente dalla loro età) di prestare la MASSIMA attenzione in strada quando non accompagnate poiché si aggira un signore sulla mezza età che pedina, segue e rincorre le “vittime” fin sotto casa loro. È successo prima a me, attorno alle 18:00 di sera nei dintorni della parafarmacia in via Firenze, poi è successo a mia cugina e poi a mia madre (donna di 70 anni!!!) dal lato CAF e poste private. In tutti e tre i casi abbiamo corso ed anche urlato cercando aiuto ma questo signore non ha mai desistito, anzi, ha persino “sfidato” l’unica persona che mi ha prestato soccorso (un commerciante della zona che mi ha ospitata nel suo negozio) fissandolo dritto negli occhi e restando impalato fuori in strada. Veste con giaccone blu scuro/nero, cappuccio tirato su per nascondere gli occhi e con mani sempre in tasca. A questo punto seguirà necessariamente esposto in sedi appropriate e, nel frattempo, conto sul passaparola per evitare spiacevoli incidenti. Occhi aperti donne!“

Le forze dell’ordine sarebbero state avvisate dell’episodio a seguito del quale avrebbero intensificato i controlli sul territorio