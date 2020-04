ALLERTA METEO. Raffiche di vento forte dalle 18 di oggi

REGIONALE – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domani per “Venti localmente forti con raffiche“. Le correnti sono in arrivo da Nord-Est. La Protezione civile raccomanda agli enti e alle autorita’ competenti “di porre in essere tutta le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di prestare attenzione alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti“.