Altro che “Fatto Quotidiano”, questo è il “Fascio Quotidiano”. Dopo l’attacco proditorio al direttore di Casertace, neanche una parola sulla candidatura trasformista della Pignetti per Fratelli d’Italia. Ma Travaglio lo sa?

Il corrispondente Iurillo, che ha anche mentito nel momento in cui ha detto di aver chiamato il mio avvocato parlandogli di questo fatto specifico e che ha evitato di chiamare me pur avendo il mio numero di telefono, per il momento è silente. La linea editoriale del giornale è molto attenta a certi fenomeni, come ha dimostrato l’articolo dell’autorevolissima firma Antonello Caporale sulla mini-dichiarazione dei redditi del sindaco di Aversa, lo zanniniano Francesco Matacena, oggi divenuto anche lui un esponente di Forza Italia

CASERTA (G.G.) – È una battuta, ma fino a un certo punto. Quando si è trattato di fare un articolo su una fase importante, ma tutto sommato interlocutoria di un procedimento penale ai danni del sottoscritto, il corrispondente per la Campania de “Il Fatto Quotidiano” Vincenzo Iurillo è scattato immediatamente sugli attenti, di fronte all’informazione fornitagli dalla presidente dell’Asi, Raffaela Pignetti. Un articolo veramente vergognoso su un piano deontologico, in cui il collega (?) Iurillo non ha avvertito la necessità etica di chiedere un contraddittorio, di garantire il diritto di replica al sottoscritto, di cui ha il numero, dicendo, a fine dell’articolo, che lui avrebbe chiamato il mio avvocato, fatto assolutamente falso.

Oggi è lunedì, e venerdì scorso Pignetti ha ufficializzato, nel corso della sua partecipazione alla inaugurazione dello sportello Made in Italy, a cui ha partecipato anche il ministro di Fratelli d’Italia Adolfo Urso, la sua candidatura per il partito della Meloni alle prossime elezioni regionali. Ricordiamo, e l’abbiamo scritto nell’articolo di venerdì, ma probabilmente Iurillo non è molto interessato alle nostre informazioni, che la Pignetti è stata presidente dell’Asi per 12 anni. È arrivata al dodicesimo anno, record ineguagliato e raggiunto anche grazie ad un cavillo consentito dalla Regione Campania, che chissà perché si è scordata di realizzare un passaggio che ha reso a questo punto possibile anche lo sfondamento del livello massimo dei dieci anni che la Pignetti nel suo statuto si era garantita. Dicevamo, la Pignetti ha ufficializzato la candidatura di Fratelli d’Italia e al momento il Fatto Quotidiano non ha ancora proferito parola, nonostante si tratti di un’operazione di chiaro trasformismo politico, che va peraltro ad avvantaggiare un partito, quello della premier Meloni, che sulla carta non dovrebbe essere nelle simpatie del Fatto Quotidiano e del suo direttore Travaglio. Abbiamo visto l’edizione di sabato, quella di domenica, quella di oggi. Zero. E allora a questo punto non è una battuta quella che formuliamo nel nostro titolo, trasformando il nome della testata da “Fatto quotidiano” a “Fascio Quotidiano”.

Altro che fatto quotidiano, questo è il fascio, trepundiccio quotidiano. Dopo l’attacco proditorio al direttore di Casertace Cene, virgola, neanche una parola sulla candidatura della Pignetti alle regionali per Fratelli d’Italia, la candidatura trasformista della Pignetti per Fratelli d’Italia. Ma Travaglio lo sa?