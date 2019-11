Annullata (con rinvio) la condanna a 31 anni all’uomo di Sandokan Schiavone

CASAL DI PRINCIPE (red.cro.) – Tornerà in corte d’Appello per un nuovo esame e il giudizio dovrà svolgersi davanti a giudici diversi da quelli che hanno composto il Collegio che ha emesso il precedente provvedimento. Una buona notizia, quindi, per Augusto Bianco, 56enne di Casal Di Principe, uomo dell’ala Schiavone del clan dei Casalesi. Nel luglio 2018, la corte di Appello di Napoli ha rideterminato, con il vincolo della continuazione, la pena per Bianco a 31 anni di carcere. I legali hanno presentato ricorso proprio sulla determinazione della pena, troppo gravosa seconda la tesi difensiva. E pare che questa visione sia stata ritenuta valida dai giudici, come potrete vedere nel link in calce all’articolo. Gli ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso, rinviando per nuovo esame il tutto alla corte di Appello di Napoli.

