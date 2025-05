Anticipazione confermata: chiesta la revoca dell’immunità per il leader di Forza Italia Fulvio Martusciello

Ora occorreranno tre o quattro mesi affinché l’iter si completi. Se la revoca sarà effettuata, come tutto lascia presagire, Martusciello potrebbe essere convocato come indagato per un interrogatorio, con la possibilità che, come è successo per il Qatar-Gate, che alla fine di questo interrogatorio venga addirittura arrestato

CASERTA – L’altro giorno, in larga esclusiva, abbiamo dato notizia dell’invio, da parte della magistratura belga, di alcune richieste di revoca dell’immunità parlamentare nei confronti di deputati del Parlamento Europeo. In quell’occasione – era lunedì – avevamo ipotizzato che tra questi ci fosse anche il parlamentare di Forza Italia, nonché coordinatore regionale del partito, Fulvio Martusciello, già al centro dell’attenzione alcuni mesi fa per il cosiddetto caso Huawei. Quest’ultimo riguarda le attività che alcuni eurodeputati, trasversalmente collocati in diverse forze politiche, avrebbero svolto per evitare che il Parlamento adottasse misure nei confronti della nota compagnia telefonica cinese.

Oggi è arrivata la conferma: la magistratura belga ha chiesto la revoca dell’immunità per Andrea De Meo, Giusi Princi e, per l’appunto, Fulvio Martusciello.