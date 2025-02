Anziani uccisi dal loro badante: l’uomo sotto accusa torna in libertà

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Mario Eutizia, il badante 48enne di Napoli accusato di aver ucciso quattro anziani, due nel napoletano e due a Latina, somministrando dosi letali di sedativi, è stato scarcerato ieri, 20 febbraio. La decisione è stata presa dal giudice in accoglimento all’istanza di revoca della misura cautelare presentata dal suo legale, l’avvocato Antonio Daniele, a seguito dei risultati di una perizia disposta dalla Procura di Latina.

L’esame ha escluso che il sovradosaggio di farmaci fosse la causa della morte di Gerardo Chintemi, 96 anni, deceduto lo scorso marzo l’unico anziano a non essere stato cremato e per il quale si è potuto procedere alla riesumazione. Venendo meno il nesso causale tra condotta ed evento, così come evidenziato dal difensore del badante l’avvocato Antonio Daniele, nell”istanza presentata al gip, si è proceduto alla scarcerazione

Un pensiero speciale, in questa vicenda, va all’avvocato Gennaro Romano, come sottolineato dall’amico e collega Antonio Daniele: “Un pensiero va a Gennaro Romano, collega di tante battaglie legali, ma soprattutto per avermi regalato 30 lunghi anni di meravigliosa amicizia”.