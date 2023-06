Armati di spranghe fanno irruzione nel centro scommesse, tre banditi in fuga col bottino

E’ accaduto la scorsa notte.

CAPUA In due, la scorsa notte, hanno fatto irruzione nel centro scommesse Better a Capua, in via Santa Maria Capua Vetere. A volto coperto e armati di spranghe (un terzo uomo era fuori ad attenderli), sono entrati distruggendo prima le telecamere di sorveglianza e si sono poi diretti alle slot machine, dopo aver chiuso in bagno il dipendente del centro scommesse. I tre banditi sono poi scappati via con un bottino di ben settemila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.