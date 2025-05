ARRESTATO 16ENNE. Prova a scappare dai carabinieri alla guida di un motorino rubato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Un ragazzo di appena 16 anni è stato arrestato dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri e aver tentato la fuga a tutta velocità su uno scooter rubato.

È successo in via Domitiana, località Torre di Pescopagano, a Castel Volturno, dove i militari della sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone erano impegnati in un posto di controllo. L’adolescente, a bordo di un Honda SH senza targa, ha tirato dritto alla vista dei carabinieri, dando il via a un inseguimento durato circa 3 chilometri.

Una volta raggiunto, ha abbandonato il ciclomotore e ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato bloccato poco dopo dai militari.

Gli accertamenti hanno poi rivelato che lo scooter era stato rapinato e denunciato come rubato il 20 febbraio scorso presso la stazione dei carabinieri di Villaricca. Il mezzo è stato immediatamente sequestrato.

Ma non è tutto: addosso al 16enne è stata trovata una somma in contanti pari a 1.350 euro, anche questa sequestrata. Il ragazzo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente, vista la sua età e la mancanza di titolo abilitativo alla guida.

Attualmente si trova presso il Centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei, in attesa di ulteriori provvedimenti.