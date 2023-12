ARRESTATO 19ENNE. Trovato con quasi mezzo chilo di droga dai carabinieri

MONDRAGONE – Mondragone i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 19enne del posto.

Il giovane all’esito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 1272 involucri in cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo “crack” e “cocaina” per un peso complessivo di gr 350 e un bilancino di precisione.

Sequestrati anche 3 telefoni cellulari. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.