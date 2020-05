ARRESTATO BENITO BELFORTE, fratello del boss

A poche ore da quello di Lady camorra Maria Buttone

MARCIANISE – Nel pomeriggio odierno, la Polizia di Stato – Squadra Mobile di Caserta ha dato

esecuzione a un Ordine di Carcerazione, emesso in mattinata dalla Procura Generale



della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, nei confronti di BELFORTE Benito,48enne di Marcianise, fratello del più noto Domenico BELFORTE, ras dell’omonimo clancamorristico. Il provvedimento è stato formalizzato a seguito del rigetto del ricorso, daparte della Suprema Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la sentenza di II gradocon cui il BELFORTE era stato giudicato colpevole di concorso in estorsione, commessacol metodo mafioso, al fine di agevolare il sodalizio camorristico dei Belforte di Marcianisee per affermarne la supremazia sul territorio di competenza.L’arrestato, infatti, come emerso a seguito di indagini sviluppate da questa SquadraMobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, era stato inquadratonella compagine che, aldilà dei rapporti familiari, si era resa operativa sul territorio nellariscossione dei ratei estorsivi, impiegando il temutissimo nome dei Belforte. In tale veste, acavallo delle festività natalizie 2016/2017, BELFORTE Benito si era reso responsabile, conaltri, di un episodio estorsivo consumato in danno del titolare di una nota azienda dionoranze funebri di Marcianise (CE); per tale fatto, era già stato attinto da OrdinanzaCautelare, eseguita il 12.4.2017, per poi riacquistare la libertà nel maggio del 2019.Terminati gli atti di rito, BELFORTE Benito è stato associato alla Casa Circondarialedi S. Maria Capua Vetere per scontare la pena residua di mesi 6 e giorni 25 direclusione.