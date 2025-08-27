Arrestato dai carabinieri un 35enne: in casa cocaina, hashish e 2mila euro in contanti
27 Agosto 2025 - 15:57
L’uomo è stato fermato nei pressi della propria abitazione mentre cedeva a un 48enne una dose di cocaina da 0,26 grammi e una di hashish da 0,20 grammi
LUSCIANO – Serata movimentata a Lusciano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 35enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo è stato fermato nei pressi della propria abitazione mentre cedeva a un 48enne una dose di cocaina da 0,26 grammi e una di hashish da 0,20 grammi.
La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori quantitativi di droga: 4,95 grammi di cocaina e 3,06 grammi di hashish.
Nella stessa circostanza sono stati trovati anche 2.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.
Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.