ARRESTATO un topo d’appartamento dopo inseguimento

Il complice è riuscito a fuggire

CELLOLE – La richiesta di intervento per un furto in abitazione in corso a Cellole, nel casertano, giunta alla Centrale Operativa della Compagnai Carabinieri di Sessa Aurunca poco dopo le 19.30 di ieri, ha permesso il tempestivo intervento dei militari dell’Arma che sono riusciti a rintracciare e arrestare uno dei malviventi, recuperando l’intera refurtiva.

Quando i carabinieri della locale Stazione sono arrivati presso l’indirizzo segnalato in via Ghiberti a Cellole, hanno trovato ad attenderli il proprietario dell’abitazione che, ancora scosso per l’accaduto, ha riferito che i due ladri avevano appena asportato da casa sua 700,00 euro in contanti e diversi monili d’oro per un valore di circa 2000,00 euro.

L’uomo ha inoltre riferito che i due malviventi che si erano furtivamente introdotti nella sua abitazione, entrambi con volto travisato da cappellini e scaldacollo, appena udite le sirene dell’autoradio, hanno tentato di scappare a bordo della Alfa Romeo Stelvio di colore nero, dagli stessi lasciata in sosta poco distante dal cancello d’ingresso e che non riuscendoci hanno abbandonato l’auto e proseguito la fuga a piedi.

Le immediate ricerche avviate dai carabinieri anche attraverso l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del vicinato hanno permesso di raccogliere importanti elementi utili all’identificazione dei fuggitivi che, alle successive ore 21.00 circa sono stati intercettati in via Donatello, dove avevano cercato di nascondersi all’interno di un cantiere.

Vistiti scoperti hanno prima tentato di aggredire uno dei militari intervenuti lanciandogli contro dei mattoni e poi, favoriti dal buio, hanno ripreso la loro corsa a piedi, saltando le recinzioni e alcuni cancelli delle abitazioni del centro di Cellole. La fuga di uno dei due è terminata poco dopo, proprio in via Ghiberti dove, dopo aver scavalcato una siepe, si è trovato di fronte i Carabinieri che sono riusciti a bloccarlo con non poca difficoltà e dopo un’accesa colluttazione. Il complice, favorito dalla concitazione è riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Il malvivente bloccato dai militari, un 37enne albanese già noto alle forze dell’ordine, nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva asportata poco prima dall’abitazione derubata.

I monili in oro ed il denaro contante sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Contestualmente i carabinieri hanno sottoposto a sequestro anche il potente SUV utilizzato dai malviventi.

Dopo le formalità di rito il 37enne Albanese arrestato è stato condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Indagini incorso volte all’identificazione del fuggitivo.