Assalto nella notte: furgone carico di giornali rapinato da banda armata a bordo di una potente BMW

CASERTA – Notte di paura nella zona industriale di Caserta, dove un furgone cario di copie di giornali è stato rapinato da una banda armata. L’assalto è avvenuto dopo l’uscita del mezzo dalla tipografia, dove erano appena state completate le stampe delle edizioni destinate alle edicole.

Secondo una prima ricostruzione, cinque uomini armati e con il volto coperto, a bordo di una BMW, hanno bloccato il furgone costringendo l’autista a scendere. In pochi istanti i rapinatori si sono impossessati del veicolo, che trasportava copie dei quotidiani “Metropolis”, “Roma” e Sannio Quotidiano”.

Le indagini sono state immediatamente avviate dai carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, che dopo alcune ore sono riusciti a rintracciare il furgone abbandonato bel territorio di Casalnuovo, alle porte di Napoli. All’interno del mezzo non vi era più traccia dei giornali: il veicolo è stato trovato completamente vuoto.

Gli investigatori hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e raccolto la testimonianza dell’autista, elementi ritenuti fondamentali per ricostruire la dinamica del colpo

Nessun movente è escluso. Gli inquirenti stanno valutando anche la possibilità di un agtto intimidatorio ai danni delle testate giornalistiche coinvolte