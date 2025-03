ASSE MEDIANO. Tamponamento a catena nei pressi dello svincolo casertano, almeno 10 le auto coinvolte

Un’autocisterna ha tamponato un furgone provocando un incidente a catena

TRENTOLA DUCENTA – incidente questa mattina sull’Asse Mediano in direzione Napoli, nei pressi dell’uscita di Trentola Ducenta. Un’autocisterna ha tamponato un furgone provocando un incidente a catena.

Sarebbero almeno dieci le auto coinvolte. Traffico in tilt con lunghe code. Presenti sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro.