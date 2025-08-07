Auto in sosta avvolta dalle fiamme, paura tra i passanti

7 Agosto 2025 - 09:39

E’ accaduto ieri pomeriggio nei pressi della chiesa del paese

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

LUSCIANO – Grande spavento, ieri pomeriggio, per le vie del centro di Lusciano. Un’automobile ferma in strada, nei pressi della chiesa di Lusciano, è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine e una squadra dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

A generare le fiamme, con grande probabilità, potrebbe esserci stato un guasto al motore

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino