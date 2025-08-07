Auto in sosta avvolta dalle fiamme, paura tra i passanti

E’ accaduto ieri pomeriggio nei pressi della chiesa del paese

LUSCIANO – Grande spavento, ieri pomeriggio, per le vie del centro di Lusciano. Un’automobile ferma in strada, nei pressi della chiesa di Lusciano, è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine e una squadra dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

A generare le fiamme, con grande probabilità, potrebbe esserci stato un guasto al motore