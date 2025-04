Autobus con scolaresca in gita tampona tir: 30 bambini coinvolti, un ferito grave

Lo scontro in A1 nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello

CAIANELLO – Grande paura questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in provincia di Frosinone. Un autobus con a bordo 30 bambini in gita scolastica si è scontrato violentemente con un camion. L’incidente ha causato attimi di panico tra i piccoli passeggeri.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118 Ares, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Cassino e anche un elicottero per le emergenze più gravi.

Stando alle prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ferita in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso. Gli altri coinvolti, tra cui numerosi bambini, avrebbero riportato solo lievi ferite e si trovano in forte stato di choc.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento.