AVERSA. Auto distrutta per rubare il computer di bordo

La denuncia della proprietaria della vettura.

AVERSA Le hanno distrutto la vettura, una Toyota, per portarsi via il computer di bordo. Il furto è avvenuto stamattina e la proprietaria dell’auto ha denunciato tutto sui social (immaginiamo che abbia sporto denuncia anche alle forze dell’ordine), definendo l’accaduto devastante. La città normanna nel mirino della microcriminalità, episodi come quello appena descritto, si susseguono mentre aumenta la percezione di insicurezza e paura nei residenti.