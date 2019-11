AVERSA. Blitz dei carabinieri contro i parcheggiatori abusivi. In 7 finiscono nei guai

AVERSA – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Aversa contro il fenomeno dei cosiddetti parcheggiatori abusivi. Nell’ultima settimana, i militari dell’Arma hanno proceduto alla contestazione di 7 illeciti al codice della strada nei confronti di altrettanti soggetti, 2 dei quali denunciati all’Autorità Giudiziaria per recidiva nell’attività ed altri due destinatari di un ordine di allontanamento poiché sorpresi in area urbana sottoposta a prescrizioni dal regolamento di polizia urbana del Comune di Aversa (via S. Pertini altezza cimitero e via Gramsci).

Tra i soggetti segnalati, 5 risultano provenienti da Napoli e provincia mentre 2 sono extracomunitari. Sequestrati i proventi dell’attività illecita ammontanti a poche decine di euro.