AVERSA – Attimi di paura quelli vissuti nelle prime ore di questa giornata in via Salerno ad Aversa, quando una donna anziana, durante una delle sue faccende mattutine, è occorsa in uno sfortunato incidente. Mentre camminava la signora aversana è caduta procurandosi la frattura del braccio. Allertati immediatamente i sanitari del 118 ed o Vigili del Fuoco, che sono intervenuti dando soccorso all’anziana apportando le cure del caso.