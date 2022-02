AVERSA. TRAGEDIA SFIORATA. Terrore alla stazione, ubriaco vaga sui binari e non vede l’arrivo del treno

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Terrore alla stazione, ubriaco vaga sui binari e non vede l’arrivo del treno, tragedia sfiorata. Ieri sera presso la stazione di Aversa, grazie all’intervento tempestivo dei validi agenti della Polfer, che si è evitato il peggio. Un uomo straniero in evidente stato alterato dall’alcool, vagava come se nulla fosse lungo i binari, rischiando di finire sotto il treno in arrivo, gli agenti lo hanno fermato e con non poca difficoltà sono riusciti a farlo allontanare dai binari mettendolo in salvo prima dell’arrivo del treno. Poi gli agenti lo hanno affidato alle cure degli operatori sanitari che sono giunti sul posto. E’ stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti.