BAIA DOMIZIA. Cadavere carbonizzato in auto: giallo sull’identità della vittima

Potrebbe trattarsi del figlio dell’intestataria della vettura, di cui, da ieri mattina, si sono perse le tracce

CELLOLE – Il sostituto procuratore Chiara Esposito, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha aperto un fascicolo d’ inchiesta sul ritrovamento del corpo carbonizzato a bordo di una Dacia Duster in prossimità della Pineta di Cellole in località Pietra Bianca, nella mattinata di oggi.

I resti dell’uomo sono stati portati all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti al fine di verificare la compatibilità con il figlio dell’intestataria della vettura, una 83enne del posto. Si tratta di P.C. ,58 anni, docente di scienze motorie, di cui si sono perse le tracce nella tarda mattinata di ieri. I Carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca e il nucleo investigativo di Caserta in queste ore, stanno passando al setaccio la vita della presunta vittima sentendo familiari e conoscenti. Al momento non è esclusa alcune ipotesi sulle cause del decesso.