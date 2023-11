Baia Domizia, trovato cadavere carbonizzato in un’auto

L’uomo potrebbe essere morto prima che l’auto venisse data alle fiamme. Indagini sono in corso

CELLOLE – Corpo carbonizzato trovato in un’auto. La macabra scoperta in via Pietre Bianche a Baia Domizia, Cellole. Il cadavere era all’interno di un’auto, una Dacia. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca e del nucleo investigativo di Caserta che stanno provando a fare luce su quanto accaduto. Sconosciuta, al moneto, l’identità dell’uomo. Dai primi accertamenti la vettura sarebbe intestata ad una 80enne residente del posto.