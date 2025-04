BARISTA UCCISO. Condannato a 21 anni di carcere il nipote del mandante dell’omicidio di don Peppe Diana

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAL DI PRINCIPE – Confermata la condanna a 21 anni di carcere da parte della corte d’Assise di Appello di Napoli nei confronti di Alessio De Falco, 24enne rampollo dell’omonima famiglia criminale.

La procura aveva chiesto la condanna pari a quella del primo grado, ovvero 22 anni, ma c’è stato un lieve calo della condanna.

De Falco nell’aprile 2024 è stato ritenuto responsabile di aver ammazzato Zlimen Imed, picchiato e colpito con la mazza la testa più volte anche quando ormai era inerme. Imed è poi deceduto dopo essere stato trasferito nella clinica di Tora e Piccilli.

Si tratta del nipote di Nunzio ‘o lupo De Falco, mandante dell’omicidio di don Peppe Diana e morto un anno fa, e di Vincenzo De Falco O’Fuggiasco, assassinato nel 1991.

Il giovane, difeso dagli avvocati Mirella Baldascino e Pasquale Diana, aveva rischiato la pena massima in primo grado, visto che la procura di Aversa Napoli Nord (competente per territorio) aveva chiesto per lui l’ergastolo.