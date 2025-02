Beccato a CASERTA con la droga nelle mutande: condannato 31enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Al termine del processo, tenuto in rito abbreviato al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la giudice Alessia Stadio ha sancito la condanna a un anno e otto mesi per Giuseppe Cristofaro, 31enne di Frattamaggiore, accusato di spaccio di droga.

Il ragazzo fu beccato in auto con tre amici dai carabinieri in giro per Caserta. Gli altri due soggetti furono perquisiti, senza che nulla fu trovato di compromettente. Peggio andò, invece, a Cristofaro, che aveva nascosto bustine di hashish e cocaina nelle mutande.

Nell’auto sono state rinvenute anche banconote, per gli inquirenti legate allo spaccio delle sostanze.

La procura aveva invocato due anni di reclusione, ma per il 31enne, difeso dall’avvocata Mirella Baldascino, è stata sentenziata una pena più lieve.