Beccato a vendere vestiti falsi in strada, ambulante scappa dai vigili

CASTEL VOLTURNO – Un’importante operazione di polizia ha portato al sequestro e alla distruzione di merce abusiva nel settore dell’abbigliamento. Il sindaco ha convalidato il sequestro amministrativo e ha ordinato la confisca dei capi di abbigliamento, che sono stati successivamente distrutti.

L’operazione è stata condotta dal personale della Polizia Municipale di Castel Volturno, in collaborazione con il personale del Commissariato di Polizia e i militari della Guardia di Finanza di Mondragone. Il sequestro è avvenuto dopo che è stato individuato un soggetto sconosciuto che, dopo aver abbandonato la merce, è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

La merce sequestrata consisteva in numerosi capi di abbigliamento, tra cui pantaloni in jeans, pantaloncini, T-shirt, camicie, maglie, borsette, sandali e scarpe. La vendita di tali capi avveniva in maniera abusiva su un’area pubblica situata in Via Michelangelo Buonarroti.

La confisca della merce è stata disposta perché c’è una legge che prevede la confisca dei beni per coloro che esercitano attività commerciali su aree pubbliche senza l’apposita autorizzazione amministrativa. La merce sequestrata, priva di tracciabilità, non è idonea alla devoluzione a fini assistenziali o di beneficenza.

Il sindaco, nella sua ordinanza, ha convalidato il sequestro amministrativo e ha ingiunto la confisca di tutti i capi di abbigliamento descritti nel verbale di sequestro. Inoltre, ha stabilito che, decorso un termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e in assenza di opposizione, la merce dovrà essere distrutta. Le operazioni di distruzione saranno eseguite dal personale del Comando di Polizia Municipale di Castel Volturno, che provvederà a redigere un verbale relativo alle operazioni svolte.

L’ordinanza del sindaco prevede anche la pubblicazione dell’atto all’Albo Online dell’Ente e la trasmissione agli organi competenti, compreso il Comando di Polizia Municipale di Castel Volturno, per i successivi adempimenti di competenza. Si ricorda che è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di confisca presso l’Autorità giudiziaria competente, il Giudice di Pace di Santa Maria C.V.