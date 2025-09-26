Beccato in trasferta: 27enne ARRESTATO dai carabinieri

Dovrà scontare 4 anni e 7 mesi di reclusione per furto, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di sostanze stupefacenti

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – E’ stato beccato a Paolisi nel beneventano dai carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico, un 27enne di origini romene, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo, residente nel casertano e già noto alle forze dell’ordine, individuato e bloccato a seguito di mirate ricerche, dovrà scontare una pena definitiva di 4 anni e 7 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di sostanze stupefacenti, commessi nei comuni di San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Maddaloni e Valle di Maddaloni.

Il 27enne è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’arresto rientra nell’attività di controllo e contrasto alla criminalità diffusa che i Carabinieri continuano a svolgere con costanza sul territorio, al fine di garantire sicurezza e legalità.