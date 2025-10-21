BELLONA. Dipendenti infedeli rubano merce per 50mila euro: 2 nei guai

Impiegati di un centro di distribuzione merci dell’agro aversano, sono ritenuti responsabili di furto aggravato e continuato, in concorso

BELLONA – Nella mattinata odierna, in Bellona e Napoli, i Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, a conclusione di articolate attività investigative, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione a due misure cautelari dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria a carico di due persone (un 44enne e un 50enne), ritenute responsabili di furto aggravato e continuato, in concorso.

In particolare i due, in qualità di impiegati di un centro di distribuzione merci dell’agro aversano, nel periodo ricompreso tra febbraio e aprile 2024, sottraevano – in più circostanze – quantitativi di merce (generi alimentari), procurando un danno economico di rilevante entità (€ 50.000,00 circa) all’azienda per cui lavoravano.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura cautelare è stata adottata senza il contraddittorio che avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.