BELLONA. Sacrario dei Martiri abbandonato: ANFIM dice basta all’immobilismo del Comune

BELLONA – (Comunicato stampa) La Presidente ANFIM, dott.ssa Valeria Fusco, ha detto basta: “Da cinque anni si assiste a una sistematica rimozione di responsabilità, mascherata da burocrazia e false priorità.” Dall’insediamento del nuovo Direttivo ANFIM, l’Amministrazione comunale non ha versato un solo euro del contributo statale di 5.500 euro.Un fatto grave, che penalizza non solo l’associazione ma l’intera comunità di Bellona e il Sacrario dei Martiri, simbolo della nostra memoria storica.Il giorno 09 Ottobre 2025 abbiamo presentato un’interpellanza al Sindaco Sarcinella per chiedere spiegazioni su questo spregevole atteggiamento. (trovate la nostra interpellanza al secondo commento)La Comunità aspetta RISPOSTE e confida in una CONVENZIONE al più presto tra Comune di Bellona e Direttivo ANFIM per coprire i costi di gestione per restituire al Sacrario la dignità che merita, trasformandolo in un luogo di memoria, cultura e pellegrinaggio per scuole e turisti.La memoria non si abbandona. Il Sacrario merita rispetto.