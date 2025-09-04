Bimba di pochi mesi cade dalle braccia della madre. Ambulanza e carabinieri sul posto

La piccola sarebbe scivolata dalle braccia della madre. Si esclude il peggio

PIETRAMELARA – Una mattinata di paura in una zona residenziale del comune ai piedi del Monte Maggiore, dove si è temuto il peggio per una bambina di pochi mesi, rimasta coinvolta in un incidente domestico.

Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe caduta accidentalmente – forse dalle braccia della madre mentre la stava sistemando.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e un’auto medica. Presenti anche i carabinieri della stazione locale per accertamenti. Fortunatamente, dopo i controlli effettuati dal personale sanitario, è stato escluso qualsiasi danno per la piccola, le cui condizioni sono apparse buone fin da subito.